Михаил Шашилов: «Уверенность, что все в порядке, была все лето. Нормальные спортсмены, не надо их клевать»

Старший тренер женской сборной России по биатлону высказался о прогрессе россиянок в сезоне.

— Последние результаты команды вызывают меньше критики. У вас в Эстерсунде была уверенность, что все в порядке, нормализуется?

— Она была все лето. Нормальные спортсмены, не надо их клевать. В прошлом году в Италии выиграли эстафету — понеслось, мол, мы такие короли. Затем те же люди, кто хвалил, пишут, что мы такие-сякие, все проиграли на ЧМ, вышли рано на пик формы. А никто никуда не выходил, все ровно были готовы, просто есть всякие моменты, человеческие, психологические.

Это индустрия спорта, не Шашилов один здесь тренирует. Есть врачи, массажисты, у каждого свой участок, и его нужно выполнять если не отлично, то хотя бы качественно.

— То же можно сказать и про спортсменок. Они должны выполнять свою работу, быть профессионалами, не тащить личную жизнь и тому подобное на тренировку и тем более гонку. Что делать, когда такое происходит?

— Говорить, конечно, надо. Говорить надо пожестче, но этим мы и отличаемся от большинства команд. Это профессиональный спорт, и здесь всё подчинено спорту. И все эти ваши хотелки вы оставьте дома и работайте.

— Уже два раза сказали «надо говорить пожестче». Что останавливает?

— Ничто не останавливает. Просто хочется, чтобы спортсмены сами это понимали, они уже не маленькие, некоторые уже своих детей воспитывают или младших братьев. И объяснять им, что такое хорошо, а что такое плохо — абсурд. Просто спортсменам, как писал Чехов в «Вишневом саде», не надо обманывать себя, надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза.

— Говорили им это?

— Говорил.

— Услышали?

— Каждая восприняла по-своему, – сказал Шашилов.

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