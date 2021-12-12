Вольфганг Пихлер: «Пока работал в России, я никогда не был достаточно хорош для руководителей. Но это крест тренера, особенно в вашей стране»

Бывший тренер женской сборной России по биатлону рассказал, что продолжает следить за успехами российской команды.

— В октябре, когда биатлонисты вышли на первый снег в Рамзау, вы принимали у себя дома российских тренеров. Это был чисто гостевой визит или вы по-прежнему интересуетесь тем, что происходит в российском биатлоне?

— А почему я не должен этим интересоваться? Многие почему-то до сих пор считают, что работа в вашей стране не оставила мне ничего, кроме разочарования. Но это совершенно не так. С тех времен у меня осталось немало друзей, а дружба, в моем понимании, не подразумевает разрыва отношений, если люди прекратили официальное рабочее сотрудничество. Мы по-прежнему перезваниваемся, обсуждаем какие-то вещи.

Когда у меня случился инфаркт и об этом стало известно, мне почти сразу позвонил , а затем и : оба сказали, что я могу стопроцентно рассчитывать на их помощь.

Ну да, пока я работал в России, я никогда не был достаточно хорош для спортивных руководителей. Но это крест тренера, особенно в вашей стране: ты никогда не будешь достаточно хорош, если не выигрываешь все золото мира. Хотя не откажу себе в удовольствии напомнить, что наций мы с женской командой тогда завоевали, чего с тех пор больше не случалось.

— Какой вы находите российскую сборную сейчас?

— Парни по-настоящему хороши, а девочек, как мне кажется, важно просто не дергать, дать им возможность спокойно работать. Очень тяжело сохранять нервное равновесие, когда каждый уикенд на голову выливаются ушаты критики.

Мне нравится, как набирает форму , и в целом, исходя из того, что я видел, могу сказать, что команда бежит достаточно ровно и совершенно небезнадежна в эстафетном плане. В ней нет сильного лидера — факт. Но это не повод для трагедий.

— Судя по некоторым высказываниям старшего тренера женской сборной , периодически он жалеет о том, что согласился принять команду.

— Прекрасно его понимаю. Быть тренером сборной, работая у вас в стране, — тяжелое испытание. Независимо от того, как идет тренировочный процесс и что делаешь ты сам, окружающие всегда выступают против по всем вопросам. Помню, на одном из этапов Кубка мира у нас пять спортсменок вошли в пятнашку. Я был страшно доволен. Но первым, что услышал, был вопрос: «Почему вы не выиграли?»

То же самое, полагаю, сейчас переживает Шашилов. Мы не слишком хорошо знакомы, но я, можно сказать, на его стороне. Хотя предпочел бы, чтобы на его стороне было руководство во главе с . Нельзя разбрасываться тренерами. Особенно теми, кто так сильно предан своему делу. Человек, который стоит во главе команды, обязательно должен чувствовать поддержку. Иначе очень быстро можно прийти к тому, что желающих работать с национальной сборной окажется гораздо меньше, чем нужно, – сказал Пихлер.

«Хочешь потерять друзей – иди тренировать сборную». Интервью-исповедь Михаила Шашилова – шефа биатлонисток