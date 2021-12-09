Министры иностранных дел из стран ЕС обсудят дипломатический бойкот Пекина-2022

Главы МИД из стран Евросоюза обсудят тему дипломатического бойкота Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитической службе ЕС, министры проведут встречу 13 декабря в Брюсселе, но принимать конкретных решений не планируют.

Ранее США объявили дипломатический бойкот Пекину-2022 – представители американских властей не смогут посетить Игры, при этом запрет не касается спортсменов. Затем аналогичное решение приняли Австралия, Великобритания и Канада.

«Министры обменяются мнениями о присутствии (Евросоюза) на дипломатическом уровне на Олимпийских играх в Пекине.

Ряд государств ЕС выразили желание обсудить эту тему в контексте соответствующего решения американской администрации.

Мы считаем полезным выработку общеевропейского подхода. Однако финальные решения каждое государство должно принимать самостоятельно», – сообщил источник в ЕС.

США объявили бойкот (дипломатический) Олимпиаде в Пекине. Из-за чего и к чему это приведет?