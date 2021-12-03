Вице-президент МОК: «Мы уверены, что Олимпиада в Пекине не будет перенесена. Мы начнем Игры вовремя»

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший оценил риски, связанные с проведением Олимпиады в Пекине на фоне пандемии коронавируса.

«Мы научились тому, что нужно быть гибкими и быстро приспосабливаться. У нас очень сильная команда в Пекине, они готовы к любому сценарию.

Мы уверены, что Игры не будут перенесены, и готовы ко всему. Мы начнем Игры вовремя – Олимпиада в Пекине будет чрезвычайно безопасной с точки зрения коронавируса.

Если ситуация с COVID-19 будет меняться, у нас есть протоколы на любой случай, мы адаптируемся. Это будут очень безопасные игры», – заявил Самаранч.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.