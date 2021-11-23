Дмитрий Песков: «Мы ратуем за то, чтобы никакая политика не привносилась в олимпийские дела. Об этом всегда говорил президент Путин»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение США объявить о дипломатическом бойкоте Игр-2022 в Пекине.

«Трудно сказать, насколько это бойкот, потому что все-таки, Олимпиада проходит в достаточно жестких условиях, связанных с пандемическими ограничениями.

Если нам не изменяет память, китайская сторона как организатор Олимпиады, собственно, уже давно согласовала... вариант, когда официальные представители приглашаться не будут. Поэтому дальше это вопрос между китайскими организаторами и американцами.

Для нас главное, чтобы идеи олимпизма были свободные от политики», – сказал Песков.

«Главное в плане Олимпиады, чтобы спортсменов ничего не касалось. Вы знаете, что мы ратуем за то, чтобы никакая политика не привносилась в олимпийские дела, в идеи олимпизма. Об этом всегда и неоднократно говорил наш президент (Владимир) Путин. Мы сохраняем свою позицию.

Насколько мы понимаем, американские спортсмены все-таки смогут принять участие в соревнованиях. Собственно, это в их интересах. пройдет с ними или без них», – добавил пресс-секретарь.

США объявили бойкот (дипломатический) Олимпиаде в Пекине. Из-за чего и к чему это приведет?