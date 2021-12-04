Дмитрий Васильев: «Куклина перестала стрелять, Миронова – бежать. Это же надо умудриться так натренировать»

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал итоги женской эстафеты на этапе Кубка мира в Эстерсунде, где сборная России заняла восьмое место.

«Опять печаль. Девчонок жалко больше всего в этой ситуации. Они много пахали, делали всё, что им давали. А по итогу пострадали больше всех.

Резцова не тренировалась с Шашиловым, отсюда соответствующий результат. Впечатление такое, что они бегут без резерва и дополнительных ресурсов. Был бы рад ошибиться. Не впечатляет скорость – очень много проигрываем. Еще и не стреляют. Это все очень печально.

Куклина перестала стрелять – удивительно, а Миронова перестала бежать. Стали пропадать их самые сильные стороны. Это же надо умудриться так натренировать, чтобы природные качества девушек начали пропадать», – сказал Васильев.

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