Михаил Шашилов после 8-го места в биатлонной эстафете: «Я виноват. В секунду мы ни в чем не разберемся, но мы просто обязаны поменяться»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Лариса Куклина Светлана Миронова Михаил Шашилов Анастасия Шевченко Биатлон

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал итоги эстафеты на этапе Кубка мира в Эстерсунде, где команда заняла восьмое место.

«Что с Куклиной? У всех такая ситуация. Как говорят спортсмены в таких случаях, виноват тренер. Не снимаю с себя ответственности, я виноват. Будем менять, что делать. В Хохфильцен Шевченко не приедет. Мы договаривались, что три этапа будем идти ровно.

Я разговаривал с Куклиной, он говорит: я ничего не понимаю. Миронова? То же самое. Проблема последнего круга есть, куда она денется. Добавить, к сожалению, мне нечего. В секунду мы ни в чем не разберемся. Надежда есть всегда.

Может ли за неделю что-то измениться? Мы просто обязаны поменяться. Это поражение. Надо не брать запасные, надо стараться, работать», – сказал Шашилов.

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