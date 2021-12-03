Михаил Шашилов после 8-го места в биатлонной эстафете: «Я виноват. В секунду мы ни в чем не разберемся, но мы просто обязаны поменяться»

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал итоги эстафеты на этапе Кубка мира в Эстерсунде, где команда заняла восьмое место.

«Что с Куклиной? У всех такая ситуация. Как говорят спортсмены в таких случаях, виноват тренер. Не снимаю с себя ответственности, я виноват. Будем менять, что делать. В Хохфильцен Шевченко не приедет. Мы договаривались, что три этапа будем идти ровно.

Я разговаривал с Куклиной, он говорит: я ничего не понимаю. Миронова? То же самое. Проблема последнего круга есть, куда она денется. Добавить, к сожалению, мне нечего. В секунду мы ни в чем не разберемся. Надежда есть всегда.

Может ли за неделю что-то измениться? Мы просто обязаны поменяться. Это поражение. Надо не брать запасные, надо стараться, работать», – сказал Шашилов.

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