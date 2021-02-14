Ольга Зайцева: «Когда я занимала 4-6-е места, слышали в эфире: «Зайцева все проиграла, позор!» Сейчас радуемся, когда попадаем в двадцатку»

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала выступление российских биатлонисток в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 20-е место.

– Сейчас любое попадание наших биатлонистов в десятку на этапах Кубка мира расценивается как успех. В ваше время такого и представить себе не могли, да?

– Да, в наше время нельзя было опускаться ниже третьего места, потом стало полегче – надо было быть не ниже цветочной церемонии, а это шесть сильнейших. Недавно с мамой вспоминали об этом.

Когда я занимала 4-6-е места, слышали в эфире: «Зайцева все проиграла, позор!» Сейчас мы радуемся, когда попадаем в двадцатку. Но меняется сам биатлон, требования, растут скорости. Это нормально.

– Почему после ухода вашего поколения в России так и не появилось топ-биатлонисток?

– Возвращаемся к вопросу о лидерстве: нужен такой лидер-спортсмен, который покажет, как нужно работать и будет примером. Однако надо быть внутри команды, чтобы я могла это обсуждать, – сказала Зайцева.

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