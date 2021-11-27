Тириль Экхофф о российских биатлонистках: «Они выглядят пугающе из-за того, что кажутся не столь радостными и зачастую угрюмыми»

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала перевод своих слов о взгляде российских спортсменок.

Ранее в подкасте «Непрошедший габарит» Экхофф произнесла фразу «bitchy blikk», что дословно можно перевести как «сучий взгляд».

«Они перевели наш подкаст, и это было не лучшей идеей. Перевод уровня Google Translate. Мы с Ингрид внезапно стали самыми большими стервами.

Я имела в виду, что русские биатлонистки – по-настоящему русские. Сказала, что они выглядят пугающе из-за того, что кажутся не столь радостными и зачастую угрюмыми. А наши слова перевели так, будто мы говорим о «суках», – заявила Экхофф.

Лучшая биатлонистка мира пугается от взглядов россиянок (кроме Юрловой). Давайте присмотримся