Виктория Сливко: «Не было желания менять гражданство. Мне 27 лет, кому я нужна в другой стране?»

Российская биатлонистка рассказала о дальнейших планах на сезон после непопадания в состав сборной на Кубок IBU.

– Я успокоилась, но чувство несправедливости никуда не денется.

Дальше я буду бегать на Кубке России и доказывать, что именно я должна была ехать на Кубок IBU. У меня другого выбора нет, и я не хочу ни с кем ругаться.

– На ваш взгляд, есть ли шанс вырваться в Европу с этапов Кубка России?

– Считаю, что да. Мне кажется, ротация должна быть. И если ты зарекомендуешь себя здесь, то на тебя не могут не обратить внимания.

– предположил, что вы можете повторить судьбу , которая с этого сезона выступает за команду Румынии.

– У меня не было желания менять гражданство. Я не юниорка, куда-то уходить сейчас было бы странно, потому что могу потерять еще пару сезонов, пока будут согласовывать переход.

Мне 27 лет, кому я нужна в другой стране? Начинать в 30 – это неинтересно, я не собираюсь бегать до 40 лет.

– А до скольких собираетесь?

– Как получится, загадывать не хочу.

– Какой была реакция людей на вашу активность в инстаграме?

– Болельщики начали писать слова поддержки. Все говорили, чтобы я не переживала. Не поверите, но плохих людей не оказалось.

Я благодарна всем, кто переживает за меня. Ничего страшного не произошло, все живы и здоровы – это главное, – сказала Сливко.

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