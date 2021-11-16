Гурьев о непопадании Сливко на Кубок IBU: «Она плакала и называла все это кидаловом. Я так про себя подумал: претендент на Румынию»

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Леонид Гурьев, тренер российской биатлонистки Виктории Сливко, прокомментировал тот факт, что его подопечная не вошла в состав сборной на Кубок мира и Кубок IBU.

– На совете тренеров я не был, так как с детьми работаю – был на тренировке. Именно они мне притащили этот расклад очков и спросили: «Леонид Александрович, а почему Вика Сливко никуда не попала?» А я что им должен ответить? И как я должен это объяснить самой спортсменке?

Судя по той записи в инстаграме, Викторию все это сильно задело.

– Конечно, она плакала и называла все это кидаловом. Я так про себя подумал: претендент на Румынию. Ушкина тоже бегала и никуда не попадала, а годы-то молодые, хочется выступать. Вика сейчас рискует второй год подряд остаться без международных соревнований. Вот так люди и уходят от нас. Она в растерянности, на кого ей опереться?

Вы общались с кем-то из СБР?

– Разговаривал с Барнашовым. Звоню Майгурову — не отвечает. Просто нарушен спортивный принцип, для чего этот отбор мы вообще затеяли? Кто-нибудь может мне это объяснить? Этими отборами сорвали подготовку. Если Вика была бы на один выстрел точнее, то обошла бы в масс-старте Шевченко, которая заняла второе место.

У вас не было сомнений, что Сливко возьмут на Кубок IBU?

– Посчитал очки, подумал, что точно попадет, а тут так кидают. Если тюменских не было никого (на тренерском совете), то никого не надо ставить в состав? Так получается? Шашилов пошушукался с Куваевым — все в шоколаде.

Кто-то из сборной был солидарен с вашей спортсменкой?

– Знаю, что Лариса Куклина тоже отметила, что к Вике отношение несправедливое, – сказал Гурьев.

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