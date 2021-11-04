Даниил Серохвостов о шансах попасть на первый этап Кубка мира: «Их нет. Все внутри команды обговаривалось, не буду раскрывать»

Российский биатлонист рассказал о целях на сезон.

– Цели на сезон?

– Бегать на международном уровне. Пытаться... остаться там, показывать результат. Отобраться на .

– Какой у тебя годовой объем тренировок?

– В прошлом году вышло 850-890 часов. Маловато. В этом году, думаю, будет около тысячи.

– Есть шансы попасть на первый этап Кубка мира?

– Вообще нет, так как... Ну это все внутри команды обговаривалось, не буду ничего говорить. Просто отвечу, что нет, – сказал Серохвостов.