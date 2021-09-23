Михаил Шашилов об эстафете на ЧР по биатлону: «Все те же на манеже. Ничего нового у нас не появилось, к сожалению»

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Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал итоги эстафеты на чемпионате России.

«Определенные выводы можно сделать. Главные не надо торопиться делать. Подшипники, колеса, ролики – это не лыжи.

Но все те же на манеже. Ничего нового у нас не появилось, к сожалению. Рассчитывал на [Ксению] Довгую, но как-то пока так... В горах она была вообще супер, мне так понравилось.

Кристина [Резцова] на своем ходу, вопросов нет. Ожидали, чтобы, главное, не провалилась, а так она хорошо себя показывает, у нее все впереди», – сказал Шашилов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Летний биатлон. Чемпионат России. Миронова, Дербушева, Казакевич и Шевченко победили в эстафете, команда Резцовой – 2-я, Буртасовой – 3-я

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