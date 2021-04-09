Тина Канделаки: «Губерниев взрывает все вокруг себя. Почему? Невероятная образованность, гуманитарный багаж, профессионализм и чувство юмора»

Генеральный продюсер ответила на вопрос о том, когда комментатор прекратит работать на телеканале.

«Приятно, что Губерниев вызывает такие разнообразные чувства. Что касается «убрать» – так с людьми не разговаривают. Не советую думать в том ключе, что «давайте кого-то откуда-то уберем». Дима – один из самых неординарных и ярких ведущих современности. По цитируемости он один из самых известных людей в России.

Он достаточно молод, чтобы сравнивать его с великими советскими комментаторами. Комментирование нашей эпохи будет вспоминаться и в связи с его именем тоже. Мы с ним учились у одного педагога – Светланы Корнелиевны Макаровой. Это советская школа, которой сейчас осталось совсем немного. Дима один из тех ведущих и комментаторов, заставляющий людей смотреть спорт. От его голоса невозможно оторваться.

Губерниев не боится самоиронии. Когда мы делали его TikTok, мы увидели, что он взрывает все вокруг себя! Почему? Невероятная образованность, обновляемый гуманитарный багаж, профессионализм и чувство юмора. Убирать его никто никуда не будет. Надеюсь, что Дима до глубокой старости будет радовать всех любителей спорта», – сказала Канделаки.

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