Александр Тихонов: «По версии «Матч ТВ» и гнилого Губерниева все победы, которые были завоеваны нашими олимпийцами и лучшими тренерами – фуфло»

Четырехкратный олимпийский чемпион высказался по поводу ухода из жизни заслуженного тренера СССР Александра Привалова.

«Дорогие друзья! Ушел из жизни лучший тренер ХХ столетия Александр Васильевич Привалов, при котором было завоевано более 90 медалей.



Вряд ли кому-то в ХХI веке удастся это повторить, а если и удастся, то исключительно гениальному человеку, который впитал бы в себя все прошлое наших тренеров Виктора Алексеева (легкая атлетика), Анатолия Тарасова и Аркадия Чернышева (хоккей), Владимира Кондрашина и Александра Гомельского. Это киты, на которых держался весь советский спорт. Не могу перечислить всех, так как это займет много времени.



И сегодня передо мной на столе лежит книга Анатолия Тарасова «Родоначальники и новички». Это уникальная книга, в которой свои отзывы написали Борис Майоров, Борис Михайлов и многие другие. Они дали оценку развитию такого популярного вида спорта, как хоккей. Эту оценку дали во всем мире, в том числе на родине хоккея в Канаде.

В Канаде ему первому из иностранных хоккейных тренеров установили бюст. Такие специалисты на всегда останутся в наших сердцах и в истории российского и советского спорта. Однако по версии и гнилого Губерниева все победы, которые были завоеваны нашими олимпийцами, чемпионами мира и лучшими тренерами, это все по мнению этого губошлепа – фуфло.



Самое отвратительное, когда на канале позволяют чернить историю спорта. Я обращаюсь ко всем ветеранам с призывом выключать этот подлый канал.

На похоронах великого тренера по борьбе Дмитрия Миндиашвили собрались лучшие люди, многочисленные его воспитанники. Кто из сегодняшних деятелей в биатлоне сделал хотя бы один процент того, что сделал Привалов, но о них Губерниев говорит хвалебные речи почти в каждом эфире, а после ухода Привалова он даже не выразил соболезнования.

И как он после этого еще смеет называть себя «голосом биатлона» и лезть везде со своими поучениями! Он абсолютный ноль», – написал Тихонов на своем сайте.

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