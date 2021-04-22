Антон Шипулин: «Наша команда Putin Team уже приехала в отель к Тансыккужиной, чтобы поддержать ее в ситуации с флагом»

Чемпион мира по биатлону прокомментировал инцидент на чемпионате мира по шашкам в Польше, когда организаторы убрали флаг России с игрового стола прямо во время партии Тамары Тансыккужиной и польки Натальи Садовской.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал очень хорошую фразу: «Российский флаг никому не может мешать». Я с ним полностью согласен. Ты спортсмен, ты никогда не подозревался в допинговых скандалах, никому не мешал и не делал ничего неправомерного, а тебя просто унижают.

Сегодня очень много общественников и политиков ее поддержало, я знаю, что наша команда Putin Team уже приехала в отель к Тамаре Михайловне, чтобы ее поддержать. Эта поддержка ей очень важна после того, как она столкнулась с такой несправедливостью.

Мы желаем, чтобы она как можно быстрее морально восстановилась. Наша страна в таких ситуациях едина, а когда она едина, то непобедима. Тамару Михайловну на родине мы встретим как героя. Надеюсь, таких ситуаций по отношению к нашей стране больше не произойдет.

Я сам был в таких ситуациях и знаю, насколько это тяжело. В 2017 и 2018 годах вводились всяческие санкции против нашего спорта и нашей страны, у нас отбирали наш гимн и наш флаг, возможность участвовать в Олимпийских играх.

В 2018 году Олимпийские игры должны были стать для меня лучшими. Для каждого спортсмена чемпионат мира и Олимпийские игры – серьезные турниры, к которым готовятся всю спортивную карьеру. Когда у тебя отбирают такую возможность и пытаются принизить, это ужасно.

Всегда говорят о том, что спорт вне политики, но сейчас мы точно понимаем, что спорт – часть большой политики и через него западные страны и некоторые враги, WADA, МОК хотят навредить и подавить нашу страну. Но они, видимо, плохо знают наш характер: чем больше нас пытаются унизить, тем крепче страна может сплотиться, а иногда и дать отпор», – рассказал Шипулин.

😱 Стыдная сцена на ЧМ по шашкам: польский судья убрал флаг России со стола (по звонку из ВАДА), наша чемпионка опешила