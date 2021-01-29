Бывший генеральный секретарь IBU: «Немыслимо обвинять Бессеберга в том, что он брал взятки. Он никогда не был жадным»

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Бывший генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Петер Байер поделился мнением об обвинениях в адрес экс-главы организации Андерса Бессеберга.

Ранее независимая комиссия IBU под руководством Джонатана Тэйлора выяснила, что Бессеберг защищал интересы России в допинговых вопросах.

Байер назвал «полной чушью» обвинения в адрес бывшего главы IBU в том, что он помогал скрывать положительные пробы российских спортсменов и способствовал тому, что Тюмень получила право проведения чемпионата мира-2021.

«Норвежские медиа, которые пытаются демонизировать бывшего президента IBU на основании слухов, не должны забывать, что без участия Бессеберга IBU не стал бы самостоятельной организацией так быстро.

Обвинять Бессеберга в том, что он жил роскошной жизнью, брал большие взятки и принимал приглашения на охоту – для меня это просто немыслимо. Я знаю отношение Бессеберга к деньгам. Он никогда не был жадным, скорее наоборот», – сказал Байер.

Также Байер прокомментировал информацию из отчета независимой комиссии, согласно которой полиция обнаружила в доме Бессеберга 13 дорогих часов.

«Президенты и генеральные секретари международных спортивных организаций часто получают наручные часы в качестве подарка на таких мероприятиях как Олимпийские игры или чемпионаты мира – это факт.

Например, на Олимпиаде в Нагано часы дарил местный олимпийский комитет, мэр города и другие чиновники. Я не понимаю, почему часы, полученные как официальный подарок от официального органа власти, могут считаться коррупцией», – добавил бывший генеральный секретарь IBU.

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