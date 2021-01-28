Член исполкома IBU Каррабре: «Как-то сказал одному русскому, что они используют сильный допинг. Он ответил: «Вы никогда не узнаете, что мы делаем»

Член исполкома Международного союза биатлонистов ( ) Джим Каррабре рассказал о допинге в российском биатлоне.

Каррабре сообщил, что в прошлом, когда IBU руководил , у союза были подозрения в том, что российские биатлонисты употребляют допинг. В их профилях крови были аномальные показатели, но допинг-пробы все время были чистыми.

– Нам оставалось только чесать в затылке, потому что мы проверяли русских всеми возможными способами. Но как-то раз я сказал одному русскому: «Похоже, вы употребляете какой-то сильный допинг». А он ответил: «Вы никогда не узнаете, что мы делаем». Он прямо так и сказал!

– Может, это была шутка?

– Нет, этот человек был абсолютно серьезным. Они были слишком уверены в себе и думали, что их никогда не поймают, – сказал Каррабре.

Позже Каррабре решил сдать допинг-пробы россиян в неаккредитованную лабораторию. Там в пробах нашли синтетический эритропоэтин (ЭПО).

«Тогда мы поняли, что русские разработали собственный ЭПО», – отметил Каррабре.

Каррабре не мог открыть допинговые дела против российских биатлонистов на основании данных неаккредитованой лаборатории, но позже синтетический ЭПО в 2009-м у россиян уже обнаружила обычная лаборатория.

Детектив в биатлоне: экс-президента обвинили в симпатии к России – ему дарили часы, дорогую охоту и заказывали проституток

«Политики озаботились присоединением Крыма, и защита интересов России стоила дорого». Новый взгляд на облаву в мировом биатлоне