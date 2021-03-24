Белоруска Сола о том, почему не подписала провластное письмо: «Моя позиция – общечеловеческая. За мир, соблюдение законов и решение вопросов без насилия»

Бронзовый призер чемпионата мира-2021 объяснила свое решение не подписывать провластное письмо, которое почти в полном составе подписала сборная Беларуси по биатлону.

– Мне есть за что сказать спасибо стране, но в первую очередь хотелось бы, чтобы спорт оставался вне политики. Тяжело концентрироваться на спортивных результатах, когда читаешь грустные новости из Беларуси.

Поэтому моя позиция даже не политическая, а общечеловеческая: за мир, соблюдение законов и решение любых вопросов без применения насилия.

– Сколько тебе пришло сообщений со словами поддержки от белорусов?

– Очень много. Я до сих пор не на все ответила. Основной поток приходил перед чемпионатом мира. На носу был главный старт сезона, поэтому просто физически не успевала отписывать. Ответила знакомым в Whatsapp и Viber, в инстаграме успела разобрать малую часть, а ВК до сих пор даже не открывала.

Плюс было много звонков от родственников: «Анька, молодец, многие люди передают тебе приветы». Только комментариев в инстаграме было около трех тысяч, а что творилось в директе – даже не могу представить.

– Это придавало сил?

– Конечно. Мне было очень тяжело морально, но благодаря такой поддержке чувствовала, что в трудную минуту я не одна, – сказала Сола.

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