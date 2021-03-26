Евгения Павлова: «Я показала, что не нужно сливать спортсменов, когда у них есть проблемы. Надо разговаривать с ними»

Российская биатлонистка рассказала о подготовке к чемпионату России в Ханты-Мансийске.

Павлова с чистой стрельбой одержала победу в спринте.

«Я просто приехала домой, и с тренером мы решали проблему функциональной ямы. Гуляла, откатывалась, проводила не больше часа на тренировках, не ускорялась. Это моя первая скоростная была, наверное, с последнего старта.

Делала, наверное, назло. Кому? Все и так все видели, все и так все знают. Я просто показала, что не нужно сливать спортсменов, когда у них есть проблемы, надо просто разговаривать с ними.

Конечно, обидно (что сейчас высокие результаты, а на Кубке мира бежала не все гонки – прим. Sports.ru). Тренерам виднее, как говорится.

Мне больше всего приятно, что я потихоньку вылезла из этой ямы и могу дальше бороться и показывать результаты. Это больше для себя утешение такое», – сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».