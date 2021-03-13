Юрий Каминский: «Каким словом можно описать прошедший сезон? Если только матерным»

Старший тренер сборной России по биатлону ответил на вопрос, каким словом можно описать прошедший сезон Кубка мира.

«Если только матерным. Это шутка, конечно, но если вкратце, то сезон получился напряженным. От нас ждали лучших результатов, но обстоятельства сложились так, что подкосило спортсменов.

Например, переболел коронавирусом в начале сезона, потом у него еще была пневмония, ему было сложно восстановиться. Хорошо, что Карим Халили в нужный момент на чемпионате мира поддержал. тоже выглядел в конце сезона достойно, доказав свое право быть в команде.



Мы сегодня соберемся с ребятами и поговорим об основах подготовки к следующему сезону: как себя поддержать, что сделать в межсезонье и так далее. У спортсменов сезон-то еще не закончен, им нужно выступать за свои регионы на чемпионате России.

После него у нас запланирован сбор на Камчатке. Хотим там немного подлечиться, побегать марафон. С одной стороны, мы проведем закатку, с другой – уделим внимание восстановительным мероприятиям», – сказал Каминский.