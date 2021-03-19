Рейс-директор IBU: «Если не проведем масс-старты сегодня, сезон закончится»

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Рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар рассказал о погодных условиях в Эстерсунде и решении отложить на несколько часов масс-старты в рамках Кубка мира.

«У нас нет правил, сколько метров в секунду может быть ветер. Стадион должен быть безопасным для всех, кто там находится. И чтобы спортсмены могли стрелять не только так, чтобы шла лотерея.

Можно ли еще сдвигать гонки? У нас будет много проблем по вопросам телетрансляций. Но надеюсь, все будет по плану. Если не проведем сегодня, сезон закончится.

Больше всего опасаемся, что могут полететь баннеры и коврики – надо уйти со стадиона сразу», – сказал Нунар в эфире телеканала «Матч ТВ».

Масс-старты на Кубке мира по биатлону перенесены на вечер из-за сильного ветра в Эстерсунде

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