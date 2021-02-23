Тихонов о Губерниеве: «Не обладая внешностью Алена Делона, он все равно лезет на экран крупным планом. И не надо махать руками и трясти головой»

Четырехкратный олимпийский чемпион выступил с критикой комментатора и его коллег и .

«Прошел очередной этап Кубка мира. В смешанных эстафетах наши биатлонисты заняли седьмое и пятое место. Как говорит Майгуров, неудовлетворительно, но не провально. Я хотел бы поинтересоваться, а что тогда будет провально? 12-е место? 15-е? Когда нет медалей, это уже плохой результат.



Но самой обсуждаемой темой этапа стала упавшая мачта освещения. Я уже говорил, что она упала, глядя на результаты российского биатлона и на Дмитрия Губерниева.

Также я слышал, что Губерниев пожаловался на нашествие мух. Но в России все знают, на что мухи садятся. Тут даже комментировать нечего, он все подчеркнул сам и во всем признался. Больше сказать нечего.



Мы слышим каждую неделю самые безграмотные вопросы Трифанова и Занина и невнятные ответы на них. Про Губерниева я уже и вовсе не говорю. Вся страна после его репортажей спит с открытыми глазами до следующего Кубка мира, а потом с ужасом ждут, когда он появится на экране.

Не обладая внешностью Алена Делона, он все равно лезет на экран крупным планом. Чуть подальше, Дима, будет маленько покрасивее. И не надо махать руками и трясти головой.

Ты кричал всю неделю, чтобы тренеры взяли на мира Горееву, а Шашилов сказал, что и так планировал ее брать, да к тому же она завоевала для себя дополнительную квоту по результатам Кубка IBU. Не твое дело раздавать советы тренерам. Это дело федерации, тренерского совета и старших тренеров мужской и женской команды», – написал Тихонов в блоге.