Куклина о 42-м месте в спринте: «Мне настолько стыдно за собственные результаты. Так бегать нельзя, ужас»

Российская биатлонистка прокомментировала выступление в спринте на девятом этапе Кубка мира в чешском (42-е место).

«Я не знаю вообще… Мне настолько стыдно за собственные результаты, стыдно перед собой и моими тренерами. Психологически, наверное, уже сдалась. Мы ожидали совершенно другой результат. Я не ждала такого провала в этом сезоне. До такой степени.

Наверное, от этого еще больше разочарования. На вкатке все было великолепно. Что-то произошло в Контиолахти и потом посыпалось. Я хочу забыть этот сезон, вычеркнуть из жизни, как будто его не было. Надо искать с нуля, надо просто рыться. Так бегать нельзя, это ужас», – рассказала Куклина в эфире «Матч ТВ».