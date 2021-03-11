Куклина о 42-м месте в спринте: «Мне настолько стыдно за собственные результаты. Так бегать нельзя, ужас»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Sports.ru Лариса Куклина Нове Место Биатлон

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в спринте на девятом этапе Кубка мира в чешском Нове Место (42-е место).

«Я не знаю вообще… Мне настолько стыдно за собственные результаты, стыдно перед собой и моими тренерами. Психологически, наверное, уже сдалась. Мы ожидали совершенно другой результат. Я не ждала такого провала в этом сезоне. До такой степени.

Наверное, от этого еще больше разочарования. На вкатке все было великолепно. Что-то произошло в Контиолахти и потом посыпалось. Я хочу забыть этот сезон, вычеркнуть из жизни, как будто его не было. Надо искать с нуля, надо просто рыться. Так бегать нельзя, это ужас», – рассказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья