Эдуард Латыпов: «На последнем круге в голове была мысль – только бы дойти до финиша. Последние 300 метров с трудом помню»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону сборная Швеции Эдуард Латыпов Себастьян Самуэльссон Поклюка Биатлон

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление на четвертом этапе эстафеты на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке, где команда завоевала бронзу.

— Не страшно было выходить на четвертый этап, имея реальный шанс на медали?

— Таких мыслей не было. Выходил с настроем бороться и сохранить место на подиуме. Знал, что будет тяжело, и тактически сильно не кидался сразу. На втором круге сохранял скорость, зная, что на последнем этапе все гонщики быстрые. Там нужно было, но на финише все видели, что мне было тяжело.

— Как удалось сохранить хладнокровие на последней стрельбе?

— Все было очень быстро. Я отработал своим темпом, волнение было, но я его контролировал. Сделал одну ошибку, но с доппатроном ее закрыл. В принципе, для эстафеты это рабочая стрельба. Можно было рисковать, но я принял решение работать в своем ритме.

— Когда Себастьян Самуэльссон вас обошел, сразу понимали, что зацепиться не получится?

— Там уже была борьба с самим собой, чтобы дотерпеть и сохранить свое место. В голове была мысль — только бы дойти до финиша. Последние метров триста вообще с трудом помню.

— Когда осознали, что стали призером чемпионата мира?

— Минут через десять. Очень устал просто, – рассказал Латыпов.

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