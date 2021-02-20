Логинов взял медаль на четвертом чемпионате мира подряд

Теги сборная России Чемпионат мира по биатлону Александр Логинов Поклюка Биатлон

Биатлонист Александр Логинов в составе сборной России стал бронзовым призером мужской эстафеты чемпионата мира-2021. 

Логинов взял медаль уже на четвертом подряд чемпионате мира. 

В Хохфильцене-2017 Логинов вместе с командой завоевал бронзу смешанной эстафеты, в Эстерсунде-2019 взял серебро в спринте и бронзу в мужской эстафете.

В Антхольце-2020 Логинов впервые стал чемпионом мира, одержав победу в спринтерской гонке. Там же он взял бронзовую награду в гонке преследования.

🥉Россия взяла бронзу в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону, золото – у Норвегии

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