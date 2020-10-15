Вольфганг Пихлер: «Губерниев – худший. Он плохо влияет на российский биатлон»

Немецкий тренер по биатлону , который работал в сборной России с 2011-го по 2014 год, поделился мнением о комментаторе .

«Губерниев – худший. Он плохо влияет на российский биатлон.

Он очень много болтает и думает, что он большой эксперт, но он даже не понимает, какое огромное давление на спортсменов он оказывает.

Даже не хочу говорить про Губерниева! У нас было много не очень приятных эпизодов. Пресса должны поддерживать спортсменов, а не вечно их ругать», – сказал Пихлер.

«Губерниев промерзал – просил у нас по 50 грамм, чтобы не простыть». Дерзкий эксперт в биатлоне, которого уважает даже Тихонов