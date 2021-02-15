Дмитрий Васильев: «Поставить Миронову на индивидуальную гонку – неправильное решение. Лучше в эстафете медаль взять, чем здесь 5-е место»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Чемпионат мира по биатлону Дмитрий Васильев Светлана Миронова Поклюка Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги женской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

«У наших шансы только с 4 огневыми рубежами и в эстафетах. Шансы-то есть. Сегодня Миронова была близка, но она никогда не стреляла ноль в таких гонках. Ей было сложно, конечно, но сегодня она превзошла саму себя – всего два штрафа. Это даст ей психологическую уверенность, в том, что она небезнадежна.

Все равно считаю, что ей нужно было отдохнуть и не участвовать в индивидуалке. Тут только ноль надо стрелять. Ну хорошо, Миронова – 5-я. Что это дает? Она бы вышла лучше посвежее на эстафету и помогла своим подругам. Было неправильное решение ее поставить, ничего это не дало. Лучше в эстафете медаль взять, чем здесь 5-е место.

Какой Миронова лидер? Лидеры завоевывают медали и на постоянной основе, а у нее два эпизода – 4-е место в декабре и тут 5-е. И что? Какой она лидер, если она в спринте по 6 кругов крутится. Лидер –  пример для подражания. Разве на Миронову можно равняться? Нет, конечно. Абсолютная глупость называть ее лидером», – сказал Васильев.

После застрелов в эстафете и спринте многие удивились: зачем опять бежит Миронова? Давайте поаплодируем тренерам – медаль была рядом

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья