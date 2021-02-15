Дмитрий Васильев: «Поставить Миронову на индивидуальную гонку – неправильное решение. Лучше в эстафете медаль взять, чем здесь 5-е место»

Двукратный олимпийский чемпион подвел итоги женской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

«У наших шансы только с 4 огневыми рубежами и в эстафетах. Шансы-то есть. Сегодня Миронова была близка, но она никогда не стреляла ноль в таких гонках. Ей было сложно, конечно, но сегодня она превзошла саму себя – всего два штрафа. Это даст ей психологическую уверенность, в том, что она небезнадежна.

Все равно считаю, что ей нужно было отдохнуть и не участвовать в индивидуалке. Тут только ноль надо стрелять. Ну хорошо, Миронова – 5-я. Что это дает? Она бы вышла лучше посвежее на эстафету и помогла своим подругам. Было неправильное решение ее поставить, ничего это не дало. Лучше в эстафете медаль взять, чем здесь 5-е место.

Какой Миронова лидер? Лидеры завоевывают медали и на постоянной основе, а у нее два эпизода – 4-е место в декабре и тут 5-е. И что? Какой она лидер, если она в спринте по 6 кругов крутится. Лидер – пример для подражания. Разве на Миронову можно равняться? Нет, конечно. Абсолютная глупость называть ее лидером», – сказал Васильев.

После застрелов в эстафете и спринте многие удивились: зачем опять бежит Миронова? Давайте поаплодируем тренерам – медаль была рядом