Светлана Миронова: «Нужно ли спать с винтовкой? Я считаю, это не помогает»

Российская биатлонистка прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке, где стала пятой.

«На сегодня это мой лучший результат на чемпионате мира. Если проанализировать то, как он начинался, это хорошая гонка и хорошие эмоции в любом случае.

Два дня после спринта прошли очень быстро. Конечно, я переживала из-за таких выступление, из-за работы на рубеже. Я все проанализировала, нашла ошибки. Вчера поработала на тренировке так, как нужно, отследив все ошибки и исправив. Рада, что получилось реализовать.

Нужно ли спать с винтовкой? Я считаю, это не помогает. Можно тренажить по часу-два – и ты получишь ноль эффекта. А можно проанализировать, исправить ошибки, следить за ними. И тебе это будет огромный плюс, чем если ты будешь по часу тупо лежать.

Гонка прошла достаточно быстро, меня вели по дистанции. На рубежах давала себе две установки и так работала. Думаю, по отставанию ходом многовато, но для сегодняшней гонки сойдет.

Я хочу бежать эстафету и рассчитываю на нее. Надеюсь, тренеры выберут оптимальный состав и у нас будет очень сильная команда.

Больше имеет значение не место, а то, как ты работал. В эстафете основное – стрельба. Если все складывается – и стрельба, и ход, мы получаем. Допустим, два сильных этапа, и уже больше шансов на хорошее место», – рассказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

«Миронова не слышит других людей. Она должна спать с винтовкой». Интервью с Сергеем Коноваловым