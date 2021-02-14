Светлана Миронова выступит в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону-2021

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал о составе команды на индивидуальную гонку на чемпионате мира-2021.

«Состав меняться не будет (речь о первоначально названном составе на гонку: Акимова, Куклина, Кайшева, Миронова – Sports.ru). На индивидуальную гонку тоже никаких изменений не будет. Люди знают, какие гонки стартовать. Даже независимо от неуверенной стрельбы .

И не потому что она свердловская. Ребята, вы поверьте, они все одинаковые. Будет вот так. Как планировалось, так и будет.

свою программу выполнила на 100 процентов. Если что-то кто-то заболеет, не дай бог, тогда будут замены. А так люди знают, что бегут. Я думаю, так должно быть. Если нет, то меня поправят», – сказал Шашилов.

В смешанной эстафете Миронова зашла на два штрафных круга, в спринте допустила 6 промахов и не попала в преследование (64-е место).

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