Польховский о том, почему команда не провела сбор перед ЧМ-2021 в Италии: «С корабля побежали люди, а я только из прессы узнал, какие были планы»

Главный тренер сборной России по биатлону рассказал о том, почему команда не осталась в итальянском Антхольце для подготовки к чемпионату мира-2021 в словенской Поклюке.

В итоге биатлонисты готовились к турниру в самой Поклюке.

– Старшие тренеры – и – говорят, что хотели сбор в Антхольце. Хочется понять, почему не получилось.

– На это много причин, я не хочу об этом говорить.

– Но это же самый главный вопрос: тренеры хотели туда, но не попали.

– Хотеть не вредно – возьмите, сделайте. С корабля побежали люди, а я только из прессы узнал, какие были планы. Давайте закончим эту тему. Кому надо, тот меня поймет, услышит.

– У вас нормальный контакт со старшими тренерами?

– Да, конечно, нормальный. Да, – сказал Польховский.

Есть версия, что провал на ЧМ по биатлону – из-за одной ошибки главного тренера. Мы спросили, что он сам про это думает