Валерий Медведцев: «Показалось, что Логинов пополнел – в его движениях не было резкости»

Бывший тренер сборной России по биатлону прокомментировал результат команды в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону-2021 (9-е место).

– Накануне первого старта чемпионата мира вы заявили, что не выглядит таким же сильным, как год назад. Смешанная эстафета подтвердила ваши ощущения?

– Мы очень внимательно смотрели эту гонку вместе с моей женой Ольгой, и нам обоим показалось, что Саша несколько поплотнел. В его движениях не было резкости. Складывается впечатление, что он не сумел подвести себя к этому старту.

На этапе Кубка мира в Антхольце Логинов смотрелся лучше, но там он всегда хорошо бежит, как и многие другие наши спортсмены. А вот сейчас, как мне кажется, он изменился даже внешне.

То ли слегка поправился, то ли проделал слишком много силовой работы, переработал со штангой. А это всегда ведёт к ухудшению скоростных качеств. В таких случаях спортсмен пытается компенсировать недостаток скорости стрельбой, а стрельба не идет, потому что не хватает функциональной подготовки.

– Может быть, причина заключается в том, что из-за пандемии Логинов оказался фактически изолирован от своего личного тренера и провел большую часть сезона, работая в одиночку?

– Возможно. В биатлоне спортсмену постоянно нужен взгляд со стороны. И на рубеже, и в техническом плане на трассе во время бега.

Надо видеть, как спортсмен идет в подъем, как отрабатывает те или иные участки, как действует на рубеже, какие совершает ошибки. Любая оплошность очень быстро заучивается, если сразу её не корректировать.

– Насколько оправданным было появление Логинова в эстафете в качестве стартера?

– Мне не хотелось бы давать оценок решениям тренеров сборной, поскольку я не знаю, как готовилась команда, что именно спортсмены делали по ходу сезона и на заключительном этапе, поэтому просто скажу, как бы поступил на основании того, что вижу сам, формируя эстафету.

В моем понимании, первый этап должен был бежать не Александр Логинов, а . Стартеров лучше Матвея в российской сборной нет вообще, – сказал Медведцев.

9-е место в эстафете на чемпионате мира – наш неожиданный крах. Россия упустила лучший медальный шанс