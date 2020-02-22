Себастьян Самуэльссон: «Конечно, соглашусь, если Логинов скажет: «Извини за допинговое нарушение, давай обсудим это»

Олимпийский чемпион заявил, что готов принять извинения за нарушение антидопинговых правил от российского биатлониста .

Ранее Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию за употребление эритропоэтина.

«Если Логинов подойдет ко мне и скажет: «Хей, Себастьян, извини за мое допинговое нарушение, давай сядем и обсудим это», то я, конечно, соглашусь.

Я уже много раз соревновался с ним, так что для меня не было ничего необычного, не фокусировался на нем.

Огорчился ли я, что на финише (первого этапа эстафеты) он оказался быстрее? Нет, для меня не так важно, кто это: русские, украинцы или норвежцы», – сказал Самуэльссон.

Швед Самуэльссон ненавидит наш биатлон. Все из-за допинга

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