Чемпионат мира-2020 по биатлону. Эстафета. Гараничев, Елисеев, Поршнев и Логинов выйдут на старт

Сегодня в итальянском Антхольце на чемпионате мира по биатлону состоится мужская эстафета. В составе российской команды побегут Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов.

Дата проведения 22 февраля, 16.45

Россия (№4): Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Александр Логинов.

Норвегия (№1): Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бо, Йоханнес Бо.

Франция (№2): Эмильен Жакелен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе.

Германия (№3): Эрик Лессер, Филипп Хорн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.

Австрия (№7): Феликс Лейтнер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер.

Швеция (№8): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.

Украина (№9): Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный.

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