Чемпионат мира-2020 по биатлону. Эстафета. Гараничев, Елисеев, Поршнев и Логинов выйдут на старт

Сегодня в итальянском Антхольце на чемпионате мира по биатлону состоится мужская эстафета. В составе российской команды побегут Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов.
- Дата проведения
- 22 февраля, 16.45
Чемпионат мира. Антхольц, Италия. Эстафета
Россия (№4): Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Александр Логинов.
Норвегия (№1): Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бо, Йоханнес Бо.
Франция (№2): Эмильен Жакелен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе.
Германия (№3): Эрик Лессер, Филипп Хорн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.
Австрия (№7): Феликс Лейтнер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер.
Швеция (№8): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.
Украина (№9): Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный.
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