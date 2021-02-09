Гараничев надел наизнанку комбинезон сборной России на тренировку перед ЧМ в Поклюке, чтобы не было видно национальной символики

Российский биатлонист Евгений Гараничев пришел на тренировку на чемпионате мира в Поклюке в комбинезоне, вывернутом наизнанку.
На спортсмене был комбинезон старого образца с государственной символикой.
На чемпионате мира россияне будут выступать в новых комбинезонах – их дизайн не изменился, но на экипировке отсутствует государственная символика РФ, а логотип Союза биатлонистов России (СБР) – монохромный.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне до 16 декабря 2022 года могут участвовать в ЧМ и Олимпийских играх только в нейтральном статусе.