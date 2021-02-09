Гараничев надел наизнанку комбинезон сборной России на тренировку перед ЧМ в Поклюке, чтобы не было видно национальной символики

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону СБР WADA Евгений Гараничев Биатлон

Российский биатлонист Евгений Гараничев пришел на тренировку на чемпионате мира в Поклюке в комбинезоне, вывернутом наизнанку. 

На спортсмене был комбинезон старого образца с государственной символикой. 

На чемпионате мира россияне будут выступать в новых комбинезонах – их дизайн не изменился, но на экипировке отсутствует государственная символика РФ, а логотип Союза биатлонистов России (СБР) – монохромный. 

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне до 16 декабря 2022 года могут участвовать в ЧМ и Олимпийских играх только в нейтральном статусе. 

ФОТО: скрин из группы ВК «Все о биатлоне»

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