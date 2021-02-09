Гараничев надел наизнанку комбинезон сборной России на тренировку перед ЧМ в Поклюке, чтобы не было видно национальной символики

Российский биатлонист пришел на тренировку на чемпионате мира в Поклюке в комбинезоне, вывернутом наизнанку.

На спортсмене был комбинезон старого образца с государственной символикой.

На чемпионате мира россияне будут выступать в новых комбинезонах – их дизайн не изменился, но на экипировке отсутствует государственная символика РФ, а логотип Союза биатлонистов России ( ) – монохромный.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства ( ) россияне до 16 декабря 2022 года могут участвовать в ЧМ и Олимпийских играх только в нейтральном статусе.

ФОТО: скрин из группы ВК «Все о биатлоне»