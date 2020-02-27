Кубок мира. Сингл-микст. Павлова и Елисеев представят Россию

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10 января в Оберхофе на пятом этапе Кубка мира по биатлону пройдет сингл-микст. Россию в гонке представят Евгения Павлова и Матвей Елисеев. 

Кубок мира по биатлону

5-й этап

Оберхоф, Германия

Сингл-микст

Начало – 16:40 по московскому времени. Прямые трансляции – на ТК «Матч ТВ» и Eurosport.

Старт-лист 

1. Жюлия СимонЭмильен Жакелен (Франция)

2. Тириль ЭкхоффЙоханнес Бо (Норвегия)

3. Янина Хеттих – Эрик Лессер (Германия)

4. Ханна ОбергСебастьян Самуэльссон (Швеция)

5. Туули Томингас – Рене Захна (Эстония)

6. Дуня Здоуц – Давид Коматц (Австрия)

7. Вита Семеренко – Антон Дудченко (Украина)

8. Эмма Лундер – Кристиан Гоу (Канада)

9. Ирене Кадуриш – Себастьян Штальдер (Швейцария)

10. Евгения ПавловаМатвей Елисеев (Россия)

11. Анна Сола – Никита Лобастов (Беларусь)

12. Доротея ВирерЛукас Хофер (Италия)

13. Сюзан Данкли – Шон Доэрти (США)...

15. Ева Пускарчикова – Томаш Микишка (Чехия)

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