Кубок мира. Сингл-микст. Павлова и Елисеев представят Россию

10 января в Оберхофе на пятом этапе Кубка мира по биатлону пройдет сингл-микст. Россию в гонке представят Евгения Павлова и Матвей Елисеев.
Кубок мира по биатлону
5-й этап
Оберхоф, Германия
Сингл-микст
Начало – 16:40 по московскому времени. Прямые трансляции – на ТК «Матч ТВ» и Eurosport.
Старт-лист
1. Жюлия Симон – Эмильен Жакелен (Франция)
2. Тириль Экхофф – Йоханнес Бо (Норвегия)
3. Янина Хеттих – Эрик Лессер (Германия)
4. Ханна Оберг – Себастьян Самуэльссон (Швеция)
5. Туули Томингас – Рене Захна (Эстония)
6. Дуня Здоуц – Давид Коматц (Австрия)
7. Вита Семеренко – Антон Дудченко (Украина)
8. Эмма Лундер – Кристиан Гоу (Канада)
9. Ирене Кадуриш – Себастьян Штальдер (Швейцария)
10. Евгения Павлова – Матвей Елисеев (Россия)
11. Анна Сола – Никита Лобастов (Беларусь)
12. Доротея Вирер – Лукас Хофер (Италия)
13. Сюзан Данкли – Шон Доэрти (США)...
15. Ева Пускарчикова – Томаш Микишка (Чехия)