Кубок мира. Сингл-микст. Павлова и Елисеев представят Россию

10 января в Оберхофе на пятом этапе Кубка мира по биатлону пройдет сингл-микст. Россию в гонке представят Евгения Павлова и Матвей Елисеев.

мира по биатлону

5-й этап

Оберхоф, Германия

Сингл-микст

Начало – 16:40 по московскому времени. Прямые трансляции – на ТК и Eurosport.

Старт-лист

1. – (Франция)

2. – (Норвегия)

3. Янина Хеттих – (Германия)

4. – (Швеция)

5. – (Эстония)

6. – Давид Коматц (Австрия)

7. – (Украина)

8. – (Канада)

9. Ирене Кадуриш – Себастьян Штальдер (Швейцария)

10. – (Россия)

11. – (Беларусь)

12. – (Италия)

13. – (США)...

15. – Томаш Микишка (Чехия)