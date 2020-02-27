«Рождественская гонка». Павлова и Елисеев победили в масс-старте, Пройс и Шемп – 2-е

Сегодня в немецком Рупольдинге на «Химгау-Арене» проходит традиционная «Рождественская гонка». Российские биатлонисты и победили в масс-старте.

Рупольдинг, Германия



Начало гонки преследования – 21.20, прямая трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.

Масс=старт

1. Евгения Павлова – Матвей Елисеев (Россия) – 33.15,3 (3)

2. Франциска Пройс – Симон Шемп (Германия) – 18,2 (4)

3. Лиза Тереза Хаузер – Юлиан Эберхард (Австрия) – 50,2 (8)

4. Доротея Вирер – Лукас Хофер (Италия) – 1.09,1 (9)

5. Вита Семеренко – Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.17,1 (6)

6. Дениз Херманн – Бенедикт Долль (Германия) – 1.19,7(9)

7. Маркета Давидова – Михал Крчмарж (Чехия) – 1.45,6 (8)

8. Динара Алимбекова – Антон Смольский (Беларусь) – 1.50,1 (7)

9. Элизабет Хогберг – Турстейн Стенерсен (Швеция) – 2.26,0 (9)

10. Лена Хекки – Себастьян Штальдер (Швейцария) – 3.38,9 (10)