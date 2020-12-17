ОКР может оспорить решение CAS по России в федеральном суде Швейцарии из-за нарушений в ходе процесса

Олимпийский комитет России (ОКР) может оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в федеральном суде Швейцарии из-за нарушений в ходе процесса.

частично удовлетворил требования Всемирного антидопингового агентства ( ) и отстранил Россию от международных соревнований на два года.

ОКР в процессе участвовал в качестве третьей стороны.

«В ходе арбитражной процедуры и до вынесения финального решения ОКР совместно с ответчиком, третьими лицами неоднократно обращал внимание на многочисленные процессуальные нарушения, которые касались компетенции Спортивного арбитражного суда.

Будет не очень правильно говорить сейчас, какие именно моменты вызывают вопросы, но мы за время новогодних праздников и рождественских каникул у наших европейских партнеров детально проработаем нашу позицию, подготовим возможные шаги и действия.

Хочу еще раз подчеркнуть: с точки зрения наших юристов, были допущены процессуальные нарушения, которые мы планируем оспаривать в кассационной инстанции», – рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.

Наказывать Россию бессмысленно. Ничего не изменится, пока мы оправдываем обманщиков и отдаем детей допинг-тренерам

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