Дмитрий Губерниев: «Количество комментариев под варежкой превосходит новости с биатлонистами. Делаю это, чтобы снять удар с команды»

Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, зачем жевал варежку в прямом эфире после женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в .

«Это решение созрело вчера на рекламе. Думали, что надо что-то сделать. У нас в бригаде два брата Филипповых – Кирилл и Илья, оба мои руководители.

Илья предложил: слушай, может, перчатку съешь? И я: точно, давай.

Мы вчера пытались купить съедобную перчатку, было бы эффектно купить ее в секс-шопе – там есть разные, в том числе и съедобные. Но в Австрии все закрыто. Поэтому решили пожевать прекрасную перчатку Nordski – Made in Russia, мои друзья и партнеры.

Глотать было бессмысленно, но пожевал всласть. Пожевал ту поверхность, которая не касалась различных предметов. Мне кажется, все счастливы.

Я смотрю, количество коментов под варежкой превосходит новости с Кайшевой, Шашиловым. Я делаю это для того, чтобы немного снять удар с команды. Я привык брать удар на себя, я большой и сильный. Хотя Павлова мне не рекомендовала, говорит: ты что, ковид – сама ушла разминаться.

Но перчатка совсем новая, я в ней даже не работал. Если это как-то поможет команде посмеяться, раскрепоститься…

У нас хорошие отношения со всеми, мы как одна большая семья. Это не значит, что мы не должны критиковать их, безусловно», – сказал Губерниев.

«Глотать было бессмысленно, но пожевал всласть». Концерт Губерниева с варежкой в прямом эфире