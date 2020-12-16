Депутат Милонов: «Если наш флаг кто-то запрещает, то надо плевать на эти соревнования и на людей, которые запрещают триколор»

Депутат Государственной думы прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда ( ) отстранить Россию на 2 года от Олимпиад и чемпионатов мира.

«Сейчас опять начнутся все это причитания о том, как долго спортсмены готовились. Те спортсмены, которые готовились за свой счет, в которых не вкладывало деньги государство, могут выступать под любым флагом: хоть белым, хоть голубым.

Но если Россия вкладывает свои усилия в этих атлетов, а им они говорят, что им плевать на то, что статус страны будет не определен и они будут выступать под белым или Олимпийским флагом, то они не являются членами национальной сборной. Их права не должны быть нарушены, они могут выступать в частных командах.

Но олимпийская сборная должна выступать только под флагом страны. Ни под каким другим флагом она выступать не имеет право. Прекрасно понимаю, что это тяжелая ситуация для многих спортсменов. Возможно, это единственная олимпиада, на которой они вообще смогут выступить. Но для кого завоевывать золото? Для себя лично? Не знаю...

Выступайте на тех соревнованиях, где российский флаг разрешено использовать. А если наш флаг кто-то запрещает, то надо плевать на эти соревнования и на людей, которые запрещают триколор», – сказал Милонов.

Онлайн: Россию отстранили от Олимпиад и ЧМ на 2 года вместо четырех, флага и гимна не будет, Евро-2021 и другие турниры остаются у нас