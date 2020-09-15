Юрий Ганус: «Решение CAS не может быть удовлетворительным для российского спорта»

Бывший глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился ожиданиями от решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу и .

«Не видя оснований для оспаривания решения исполкома WADA, я призывал не идти на поводу политизированных мотивов, не надо терять год и время. Нужно было быстрее включаться в работу и устранять последствия, при наличии тех рисков, которых было достаточно.

Какое решение может быть для нас удовлетворительным? А как это решение может быть удовлетворительным? Оно не может быть таковым для российского спорта. Я могу только с сожалением сказать по поводу этих перспектив.

При этом все действия, которые предпринимало РУСАДА в период работы, были направлены на полное восстановление соответствия российской спортивной юрисдикций и вывод из кризиса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Союза биатлонистов России ( ). В тот момент было понимание, как сократить период выхода, с учетом опыта и наработок.

К сожалению, сейчас весь этот процесс будет идти без меня. Но все равно необходимо решать ситуацию, необходимо искать пути кратчайшего и правильного выхода, на основании новых подходов. А лучше ситуация пока не становится, с учетом ожидаемого решения CAS.

Я искренне хочу ошибаться, но мое понимание ситуации говорило и говорит о другом. Нужно находить наиболее эффективные и, подчеркну, правильные пути решения, в соответствии с требованиями регулятора – WADA, как бы кто к ним ни относился.

А я напомню, что представители России входили в органы управления WADA до 2015 года. Вот этот год, который проходил без активного спорта, мог бы как раз использоваться для наведения порядка и решения вопроса», — сказал Ганус.

Сегодня решение суда по спору России и ВАДА – нашему спорту грозит бан на 4 года. Еще раз: в чем же нас обвиняют?

Что именно Россия изменила в базе данных? За эти махинации наш спорт могут забанить на 4 года