Юрий Ганус: «Решение CAS не может быть удовлетворительным для российского спорта»

Теги допинг СБР ВФЛА WADA РУСАДА Юрий Ганус Биатлон

Бывший глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился ожиданиями от решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу WADA и РУСАДА.

«Не видя оснований для оспаривания решения исполкома WADA, я призывал не идти на поводу политизированных мотивов, не надо терять год и время. Нужно было быстрее включаться в работу и устранять последствия, при наличии тех рисков, которых было достаточно.

Какое решение может быть для нас удовлетворительным? А как это решение может быть удовлетворительным? Оно не может быть таковым для российского спорта. Я могу только с сожалением сказать по поводу этих перспектив.

При этом все действия, которые предпринимало РУСАДА в период работы, были направлены на полное восстановление соответствия российской спортивной юрисдикций и вывод из кризиса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Союза биатлонистов России (СБР). В тот момент было понимание, как сократить период выхода, с учетом опыта и наработок.

К сожалению, сейчас весь этот процесс будет идти без меня. Но все равно необходимо решать ситуацию, необходимо искать пути кратчайшего и правильного выхода, на основании новых подходов. А лучше ситуация пока не становится, с учетом ожидаемого решения CAS.

Я искренне хочу ошибаться, но мое понимание ситуации говорило и говорит о другом. Нужно находить наиболее эффективные и, подчеркну, правильные пути решения, в соответствии с требованиями регулятора – WADA, как бы кто к ним ни относился.

А я напомню, что представители России входили в органы управления WADA до 2015 года. Вот этот год, который проходил без активного спорта, мог бы как раз использоваться для наведения порядка и решения вопроса», — сказал Ганус.

Сегодня решение суда по спору России и ВАДА – нашему спорту грозит бан на 4 года. Еще раз: в чем же нас обвиняют?

Что именно Россия изменила в базе данных? За эти махинации наш спорт могут забанить на 4 года

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья