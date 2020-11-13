CAS объявит решение по спору РУСАДА и WADA 17 декабря. Россию могут отстранить от международных стартов на 4 года

Теги допинг WADA РУСАДА CAS московская антидопинговая лаборатория Биатлон

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит решение по спору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) 17 декабря в 18:00 по московскому времени. 

В декабре 2019 года WADA рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

РУСАДА обжаловало это решение в CAS. Слушания по делу прошли со 2 по 5 ноября.

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