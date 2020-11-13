CAS объявит решение по спору РУСАДА и WADA 17 декабря. Россию могут отстранить от международных стартов на 4 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит решение по спору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) 17 декабря в 18:00 по московскому времени.
В декабре 2019 года WADA рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.
РУСАДА обжаловало это решение в CAS. Слушания по делу прошли со 2 по 5 ноября.
Россия и WADA разбираются в суде – нашему спорту грозит бан на 4 года. В чем нас обвиняют и когда ждать решения?
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