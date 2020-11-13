CAS объявит решение по спору РУСАДА и WADA 17 декабря. Россию могут отстранить от международных стартов на 4 года

Спортивный арбитражный суд ( ) объявит решение по спору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) 17 декабря в 18:00 по московскому времени.

В декабре 2019 года WADA рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

обжаловало это решение в CAS. Слушания по делу прошли со 2 по 5 ноября.

Россия и WADA разбираются в суде – нашему спорту грозит бан на 4 года. В чем нас обвиняют и когда ждать решения?

Что Россия меняла в базе данных: детская ошибка с датой, 20 тысяч удаленных файлов, подделанная переписка Родченкова