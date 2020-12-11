Польховский об антирекорде сборной: «Есть статистика, есть те, кто ее считают. Нам по сторонам некогда смотреть, мы заняты делом»

Главный тренер сборной России по биатлону поделился мнением об антирекорде команды – 33 гонки подряд без медалей.

«Есть статистика, есть те, кто ее считают. Мы же стараемся в каждом спортсмене найти что-то, чтобы сделать шаг вперед.

Нам по сторонам некогда смотреть, мы заняты делом, максимально стараемся улучшить ситуацию.

Без медалей тяжеловато, но терпимо. Будем делать все возможное, чтобы ситуация стала лучше», – рассказал Польховский.

29 гонок подряд без медалей – почему наш биатлон так трясет?

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