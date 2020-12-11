Польховский об антирекорде сборной: «Есть статистика, есть те, кто ее считают. Нам по сторонам некогда смотреть, мы заняты делом»

Теги Валерий Польховский Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен Биатлон

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский поделился мнением об антирекорде команды – 33 гонки подряд без медалей.

«Есть статистика, есть те, кто ее считают. Мы же стараемся в каждом спортсмене найти что-то, чтобы сделать шаг вперед.

Нам по сторонам некогда смотреть, мы заняты делом, максимально стараемся улучшить ситуацию.

Без медалей тяжеловато, но терпимо. Будем делать все возможное, чтобы ситуация стала лучше», – рассказал Польховский.

29 гонок подряд без медалей – почему наш биатлон так трясет?

«Глотать было бессмысленно, но пожевал всласть». Концерт Губерниева с варежкой в прямом эфире

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья