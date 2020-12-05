Кубок мира. Спринт. Елисеев начнет гонку 13-м, Логинов – 16-м, Латыпов – 31-м, Бабиков – 36-м, Гараничев – 58-м

11 декабря в австрийском Хохфильцене на третьем этапе Кубка мира пройдет мужской спринт. Сборную России представят Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили.
- Дата проведения
- 11 декабря, 16.20
11 декабря в австрийском Хохфильцене на третьем этапе Кубка мира пройдет мужской спринт. Сборную России представят Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили.
|1
|Теро Сеппяля
|2
|Доминик Виндиш
|3
|Михал Крчмарж
|4
|Кристиан Гоу
|5
|Антонин Гигонна
|6
|Максим Воробей
|7
|Ондржей Моравец
|8
|Лукас Хофер
|9
|Тьерри Ланже
|10
|Себастьян Самуэльссон
|11
|Симон Эдер
|12
|Беньямин Вегер
|13
|Матвей Елисеев
|14
|Йеспер Нелин
|15
|Калев Эрмитс
|16
|Александр Логинов
|17
|Пол Шоммер
|18
|Яков Фак
|19
|Юлиан Эберхард
|20
|Мартин Понсилуома
|21
|Владимир Илиев
|22
|Арнд Пайффер
|23
|Андрей Расторгуев
|24
|Клемен Бауэр
|25
|Витаутас Строля
|26
|Гжегож Гузик
|27
|Филипп Хорн
|28
|Антон Дудченко
|29
|Симон Дестье
|30
|Томас Каукенас
|31
|Эдуард Латыпов
|32
|Рене Захна
|33
|Бенедикт Долль
|34
|Рок Трсан
|35
|Скотт Гоу
|36
|Антон Бабиков
|37
|Артем Прима
|38
|Жереми Финелю
|39
|Флоран Клод
|40
|Дидье Бьона
|41
|Антон Смольский
|42
|Харальд Леммерер
|43
|Пеппе Фемлинг
|44
|Антон Синапов
|45
|Кентен Фийон-Майе
|46
|Эрик Лессер
|47
|Феликс Лейтнер
|48
|Якуб Штвртецки
|49
|Эмильен Жакелен
|50
|Дмитрий Пидручный
|51
|Фабьен Клод
|52
|Лейф Нордгрин
|53
|Миха Довжан
|54
|Томаш Хасилла
|55
|Томаш Крупчик
|56
|Михал Шима
|57
|Дамир Растич
|58
|Евгений Гараничев
|59
|Олли Хииденсало
|60
|Ветле Шостад Кристиансен
|61
|Марцин Швайнош
|62
|Димитар Герджиков
|63
|Джейк Браун
|64
|Адам Раннелс
|65
|Себастьян Штальдер
|66
|Йоханнес Дале
|67
|Апостолос Ангелис
|68
|Руслан Ткаленко
|69
|Александр Мухин
|70
|Томас Бормолини
|71
|Малте Стефанссон
|72
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|73
|Корнел Пукьяну
|74
|Сергей Бочарников
|75
|Роберт Слотинс
|76
|Райдо Ранкель
|77
|Кароль Домбровски
|78
|Том Лахайе-Гоффар
|79
|Роман Елетнов
|80
|Микито Татидзаки
|81
|Йоханнес Кюн
|82
|Павел Магазеев
|83
|Давид Коматц
|84
|Оскар Ломбардо
|85
|Богдан Цымбал
|86
|Патрик Браунхофер
|87
|Никита Лобастов
|88
|Данил Белецкий
|89
|Йоханнес Бо
|90
|Тсукаса Кобоноки
|91
|Эдгарс Мисе
|92
|Стурла Хольм Лагрейд
|93
|Шимон Бартко
|94
|Элигиус Тамборнино
|95
|Владимир Оряшков
|96
|Анатолий Оськин
|97
|Линас Банис
|98
|Адам Вацлавик
|99
|Якко Олави Ранта
|100
|Андржей Нендза-Кубинец
|101
|Роман Реес
|102
|Эйден Миллар
|103
|Карим Халили
|104
|Андрей Усов
|105
|Войцех Скоруза
|106
|Шон Доэрти
|107
|Патрик Якоб
|108
|Тарьей Бо