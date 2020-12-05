Кубок мира. Спринт. Елисеев начнет гонку 13-м, Логинов – 16-м, Латыпов – 31-м, Бабиков – 36-м, Гараничев – 58-м

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11 декабря в австрийском Хохфильцене на третьем этапе Кубка мира пройдет мужской спринт. Сборную России представят Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили.

Кубок мира

Дата проведения
11 декабря, 16.20
Онлайн гонки

Этап 3, Хохфильцен, Австрия. Спринт

Стартовый лист

1  Теро Сеппяля
2  Доминик Виндиш
3  Михал Крчмарж
4  Кристиан Гоу
5  Антонин Гигонна
6  Максим Воробей
7  Ондржей Моравец
8  Лукас Хофер
9  Тьерри Ланже
10  Себастьян Самуэльссон
11  Симон Эдер
12  Беньямин Вегер
13  Матвей Елисеев
14  Йеспер Нелин
15  Калев Эрмитс
16  Александр Логинов
17  Пол Шоммер
18  Яков Фак
19  Юлиан Эберхард
20  Мартин Понсилуома
21  Владимир Илиев
22  Арнд Пайффер
23  Андрей Расторгуев
24  Клемен Бауэр
25  Витаутас Строля
26  Гжегож Гузик
27  Филипп Хорн
28  Антон Дудченко
29  Симон Дестье
30  Томас Каукенас
31  Эдуард Латыпов
32  Рене Захна
33  Бенедикт Долль
34  Рок Трсан
35  Скотт Гоу
36  Антон Бабиков
37  Артем Прима
38  Жереми Финелю
39  Флоран Клод
40  Дидье Бьона
41  Антон Смольский
42  Харальд Леммерер
43  Пеппе Фемлинг
44  Антон Синапов
45  Кентен Фийон-Майе
46  Эрик Лессер
47  Феликс Лейтнер
48  Якуб Штвртецки
49  Эмильен Жакелен
50  Дмитрий Пидручный
51  Фабьен Клод
52  Лейф Нордгрин
53  Миха Довжан
54  Томаш Хасилла
55  Томаш Крупчик
56  Михал Шима
57  Дамир Растич
58  Евгений Гараничев
59  Олли Хииденсало
60  Ветле Шостад Кристиансен
61  Марцин Швайнош
62  Димитар Герджиков
63  Джейк Браун
64  Адам Раннелс
65  Себастьян Штальдер
66  Йоханнес Дале
67  Апостолос Ангелис
68  Руслан Ткаленко
69  Александр Мухин
70  Томас Бормолини
71  Малте Стефанссон
72  Эрленд Овренг Бьонтегорд
73  Корнел Пукьяну
74  Сергей Бочарников
75  Роберт Слотинс
76  Райдо Ранкель
77  Кароль Домбровски
78  Том Лахайе-Гоффар
79  Роман Елетнов
80  Микито Татидзаки
81  Йоханнес Кюн
82  Павел Магазеев
83  Давид Коматц
84  Оскар Ломбардо
85  Богдан Цымбал
86  Патрик Браунхофер
87  Никита Лобастов
88  Данил Белецкий
89  Йоханнес Бо
90  Тсукаса Кобоноки
91  Эдгарс Мисе
92  Стурла Хольм Лагрейд
93  Шимон Бартко
94  Элигиус Тамборнино
95  Владимир Оряшков
96  Анатолий Оськин
97  Линас Банис
98  Адам Вацлавик
99  Якко Олави Ранта
100  Андржей Нендза-Кубинец
101  Роман Реес
102  Эйден Миллар
103  Карим Халили
104  Андрей Усов
105  Войцех Скоруза
106  Шон Доэрти
107  Патрик Якоб
108  Тарьей Бо

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