Антон Бабиков: «Нужно менять состояние тяжелой работой. А отдыхать и верить, что станет лучше – это мы уже пробовали, не работает»

Российский биатлонист рассказал, как для него сложился спринт на этапе Кубка мира в австрийском .

«Сложно описывать ощущения, конечно, они далеки от идеальных. Несмотря на то, что здесь есть приятные моменты, которые хочется вспоминать, если вести спортивную аналитику, то акклиматизация здесь всегда дается тяжело. Пятый день – это всегда гонки, как правило спринты, они не выдаются лучшими.

Бесспорно, все в равных условиях. Понятно, что тут уже зависит от того, кто как сам себя умеет настраивать, кто как предрасположен. Молодцы большие все, кто сегодня так хорошо бежит, я поражаюсь этим людям.

Я пытался внести изменения – вчера на официальной тренировке делал рисковую работу, пытался изменить самочувствие, но сегодня не получилось.

Честно говоря, трудно верить, что мы можем что-то испортить. Когда плохое самочувствие, что-то испортить трудно. Наоборот, нужно пытаться что-то изменить тяжелой работой. А отдыхать, лежать и верить, что станет лучше – это мы уже пробовали, так не работает точно», – сказал Бабиков в эфире телеканала .