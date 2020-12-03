Кубок мира. Гонка преследования. Ханна Оберг убежит первой, Миронова – 10-й, Казакевич – 13-й, Воронина – 27-й, Вирер – 28-й

Сегодня на втором этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти пройдет женская гонка преследования. За Россию выступят Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Евгения Павлова и Ульяна Кайшева.
- Дата проведения
- 6 декабря, 17.15
Сегодня на втором этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти пройдет женская гонка преследования. За Россию выступят Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Евгения Павлова и Ульяна Кайшева.
|1
|Ханна Оберг
|2
|Анаис Шевалье
|3
|Эльвира Карин Оберг
|4
|Марте Ульсбю-Ройселанн
|5
|Дениз Херманн
|6
|Маркета Давидова
|7
|Динара Алимбекова
|8
|Тириль Экхофф
|9
|Валентина Семеренко
|10
|Светлана Миронова
|11
|Ингрид Ланмарк Тандревольд
|12
|Юлия Швайгер
|13
|Ирина Казакевич
|14
|Муна Брурссон
|15
|Анаис Бескон
|16
|Франциска Пройс
|17
|Дуня Здоуц
|18
|Дарья Блашко
|19
|Эмма Лундер
|20
|Йоханна Скоттхайм
|21
|Лиза Виттоцци
|22
|Каролине Кноттен
|23
|Анна Магнуссон
|24
|Камила Жук
|25
|Елена Пидгрушная
|26
|Катарина Иннерхофер
|27
|Тамара Воронина
|28
|Доротея Вирер
|29
|Елена Кручинкина
|30
|Эмили Калкенберг
|31
|Сюзан Данкли
|32
|Аита Гаспарин
|33
|Люция Харватова
|34
|Ванесса Хинц
|35
|Моника Хойниш
|36
|Элиза Гаспарин
|37
|Жюстин Брезаз
|38
|Йоханна Талихярм
|39
|Янина Хеттих
|40
|Линн Перссон
|41
|Туули Томингас
|42
|Каролин Коломбо
|43
|Лиза Тереза Хаузер
|44
|Евгения Павлова
|45
|Анна Сола
|46
|Ирен Лардшнайдер
|47
|Фуюко Татидзаки (Сузуки)
|48
|Клэр Игэн
|49
|Марен Хаммершмидт
|50
|Федерика Санфилиппо
|51
|Леа Эйнфальт
|52
|Лена Хекки
|53
|Джессика Йислова
|54
|Ульяна Кайшева
|55
|Анна Фролина (Булыгина)
|56
|Жюлия Симон
|57
|Милена Тодорова
|58
|Сари Маеда (Фуруя)
|59
|Хло Шевалье
|60
|Кристина Ридер