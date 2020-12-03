Кубок мира. Гонка преследования. Ханна Оберг убежит первой, Миронова – 10-й, Казакевич – 13-й, Воронина – 27-й, Вирер – 28-й

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Сегодня на втором этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти пройдет женская гонка преследования. За Россию выступят Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Евгения Павлова и Ульяна Кайшева.

Дата проведения
6 декабря, 17.15
Онлайн гонки

Этап 2, Контиолахти, Финляндия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Ханна Оберг
2  Анаис Шевалье
3  Эльвира Карин Оберг
4  Марте Ульсбю-Ройселанн
5  Дениз Херманн
6  Маркета Давидова
7  Динара Алимбекова
8  Тириль Экхофф
9  Валентина Семеренко
10  Светлана Миронова
11  Ингрид Ланмарк Тандревольд
12  Юлия Швайгер
13  Ирина Казакевич
14  Муна Брурссон
15  Анаис Бескон
16  Франциска Пройс
17  Дуня Здоуц
18  Дарья Блашко
19  Эмма Лундер
20  Йоханна Скоттхайм
21  Лиза Виттоцци
22  Каролине Кноттен
23  Анна Магнуссон
24  Камила Жук
25  Елена Пидгрушная
26  Катарина Иннерхофер
27  Тамара Воронина
28  Доротея Вирер
29  Елена Кручинкина
30  Эмили Калкенберг
31  Сюзан Данкли
32  Аита Гаспарин
33  Люция Харватова
34  Ванесса Хинц
35  Моника Хойниш
36  Элиза Гаспарин
37  Жюстин Брезаз
38  Йоханна Талихярм
39  Янина Хеттих
40  Линн Перссон
41  Туули Томингас
42  Каролин Коломбо
43  Лиза Тереза Хаузер
44  Евгения Павлова
45  Анна Сола
46  Ирен Лардшнайдер
47  Фуюко Татидзаки (Сузуки)
48  Клэр Игэн
49  Марен Хаммершмидт
50  Федерика Санфилиппо
51  Леа Эйнфальт
52  Лена Хекки
53  Джессика Йислова
54  Ульяна Кайшева
55  Анна Фролина (Булыгина)
56  Жюлия Симон
57  Милена Тодорова
58  Сари Маеда (Фуруя)
59  Хло Шевалье
60  Кристина Ридер

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