Матвей Елисеев: «Уже на стойке было закисление. В мышцы свинца налили – половину веса тела добавили, и пытайся с этим бежать на уровне»

Российский биатлонист прокомментировал выступление в спринте на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти (33-е место).

«Я тоже тревожусь, что же произошло на последнем круге. Пока ответа нет. Старался работать максимально с первого круга – и не хватило сил. Мне казалось, что я начал примерно так, как на прошлой гонке. Но видать, темп завысил.

Уже на стойке было закисление. Когда стоишь и не работаешь – лактат накопился, там уже совсем перекрыло. В мышцы свинца налили – примерно половину веса тела добавили, и пытайся с этим бежать на уровне.

Экстренных коррективов почти никаких нельзя внести, только тактическое прохождение гонки. Начинать соразмерно силам: может, не поспокойнее, но придется отставать на первом-втором кругах», – сказал Елисеев в эфире .