Кубок мира. Масс-старт. Фуркад, братья Бо, Логинов, Елисеев и Латыпов выступят в гонке

8 марта на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место состоится мужская гонка с общего старта. От России выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

Дата проведения 8 марта, 15.45

Стартовый лист