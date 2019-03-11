Кубок мира. Масс-старт. Фуркад, братья Бо, Логинов, Елисеев и Латыпов выступят в гонке

8 марта на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место состоится мужская гонка с общего старта. От России выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.
- Дата проведения
- 8 марта, 15.45
Нове Место, Чехия. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Мартен Фуркад
|2
|Кентен Фийон-Майе
|3
|Йоханнес Бо
|4
|Тарьей Бо
|5
|Симон Дестье
|6
|Эмильен Жакелен
|7
|Александр Логинов
|8
|Бенедикт Долль
|9
|Йоханнес Дале
|10
|Ветле Шостад Кристиансен
|11
|Арнд Пайффер
|12
|Яков Фак
|13
|Йоханнес Кюн
|14
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|15
|Матвей Елисеев
|16
|Лукас Хофер
|17
|Филипп Хорн
|18
|Юлиан Эберхард
|19
|Фабьен Клод
|20
|Дмитрий Пидручный
|21
|Михал Крчмарж
|22
|Феликс Лейтнер
|23
|Симон Эдер
|24
|Артем Прима
|25
|Ондржей Моравец
|26
|Теро Сеппяля
|27
|Струла Хольм Лагрейд
|28
|Антонин Гигонна
|29
|Фанмин Чэн
|30
|Эдуард Латыпов