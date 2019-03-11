Кубок мира. Масс-старт. Фуркад, братья Бо, Логинов, Елисеев и Латыпов выступят в гонке

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8 марта на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место состоится мужская гонка с общего старта. От России выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

Дата проведения
8 марта, 15.45
Онлайн гонки

Нове Место, Чехия. Масс-старт

Стартовый лист

1  Мартен Фуркад
2  Кентен Фийон-Майе
3  Йоханнес Бо
4  Тарьей Бо
5  Симон Дестье
6  Эмильен Жакелен
7  Александр Логинов
8  Бенедикт Долль
9  Йоханнес Дале
10  Ветле Шостад Кристиансен
11  Арнд Пайффер
12  Яков Фак
13  Йоханнес Кюн
14  Эрленд Овренг Бьонтегорд
15  Матвей Елисеев
16  Лукас Хофер
17  Филипп Хорн
18  Юлиан Эберхард
19  Фабьен Клод
20  Дмитрий Пидручный
21  Михал Крчмарж
22  Феликс Лейтнер
23  Симон Эдер
24  Артем Прима
25  Ондржей Моравец
26  Теро Сеппяля
27  Струла Хольм Лагрейд
28  Антонин Гигонна
29  Фанмин Чэн
30  Эдуард Латыпов

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