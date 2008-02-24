Дмитрий Васильев: «Тарьей Бо сам весь в допинге. Обложились справками и вякают что-то»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал поведение норвежцев Йоханнеса и в отношении россиянина Александра Логинова.

«Я преклоняюсь перед Логиновым. Он испытывает огромное давление на протяжении всего сезона и показывает достойный результат. Когда вся чехарда произошла, не бросил команду, а мог отказаться от эстафеты. Вышел на гонку, достойно выступил.

А эти негодяи братья Бо? Особенно старший Тарьей, он просто негодяй. У младшего хоть мозгов хватило, после интервью дал задний ход. Еще что-то высказываются.

Сам этот Тарьей весь в допинге, обложились справками и вякают что-то. Фуркад хоть примолк, не говорит ничего.

Предлагаю всем ввести мораторий на один год по справкам. Пусть на этот период откажутся от терапевтических исключений и встанут вровень со всеми спортсменами. Я вас уверяю, вы настолько удивитесь, как изменится пьедестал», – сказал Васильев.

Логинов три года живет под непрерывным буллингом. И, кажется, привык к этой зоне отчуждения

Логинову и правда надо завязывать – ему не дадут жизни в биатлоне