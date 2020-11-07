РУСАДА: «Реформы в WADA назрели. Это не карательный орган, который ставит своей главной задачей наказывать»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) считает, что Всемирное антидопинговое агентство ( ) стоит реформировать.

На днях 14 антидопинговых организаций со всего мира призвали к реформации WADA.

«В целом реформы действительно назрели. Но любые перемены должны быть конструктивными и идти на благо.

Мы, безусловно, считаем, что деятельность любой антидопинговой организации любого уровня должна быть независимой и прозрачной. Кроме того, возможно, пришло время для того, чтобы посмотреть на саму роль и значение антидопинговых организаций.



Это не карательный орган, который ставит своей главной задачей наказывать или накладывать санкции. Первостепенная функция любой антидопинговой организации – предупредительно-обеспечительная.

Обеспечение равных возможностей для участия в соревнованиях, создание условий для долгой, «чистой» и безопасной для здоровья спортивной карьеры. Для этого существуют антидопинговые правила, программы тестирования и образовательные программы, которые призваны предупредить сам факт употребления запрещенных препаратов или методов.



Что касается антидопинговых правил, то они действительно должны меняться в соответствии с тем, как меняется жизнь и спорт. Но изменения эти должны утверждаться путем обсуждения и согласования со всеми участниками антидопингового движения. В противном случае это нарушает принцип равноправия сторон, что неправильно», – сообщили в .